«Вийди, розбійник», або «Слуга народу» продовжує втрачати довіру та депутатів

08 серпня 2023, 17:57

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив про свій намір виключити народного депутата Богдана Торохтія зі складу фракції. Відповідний анонс був зроблений у телеграм-каналі Арахамії вранці 8 серпня.

За словами Арахамії, основою для цього кроку стали отримані факти, які свідчать про те, що під час періоду, коли родина Торохтія здійснювала покупку розкішного майна, - депутат продовжував отримувати компенсацію за оренду житла з державного бюджету.

Арахамія заявив, що відповідно до цього Торохтій повинен повернути незаконно отримані кошти та позбутися депутатського мандату . Через ці обставини, голова фракції підтвердив своє рішення ініціювати виключення Торохтія зі складу фракції "Слуга народу".

Арахамія також вказав, що у Торохтія було достатньо часу, щоб пояснити свої дії під час війни і намагатися відновити свою репутацію. Як варіант дій – можна було депутату продати частину з майна своєї родини, зокрема, автопарку, і направити отримані кошти на потреби оборони.

"Це не виправдовує його дії, але хоча б демонструє його усвідомлення помилки та бажання виправитися. Нажаль, наразі ніяких кроків у цьому напрямку не було здійснено", - додав Давид Арахамія.

Раніше журналісти вже повідомляли, що дружина Торохтія, Аліна Левченко, володіє нерухомістю як в Болгарії, - так і в Києві. Крім того, відомо, що в серпні минулого року депутат виїхав до Болгарії, порушивши при цьому заборону на виїзд за кордон для чоловіків під час воєнного стану.

Згідно з інформацією, зібраною журналістами, за час повномасштабного вторгнення рф, - родина Торохтія змінила кілька автомобілів. У списку придбаних машин фігурують Mercedes-Benz G400 2020 року, Mercedes-Benz EQS 580 2022 року і Range Rover. Усі авто зареєстровані на ім'я Аліни Левченко, дружини Богдана Торохтія.

Нагадаємо, що Богдан Торохтій отримав депутатський мандат у 2019 році із списку партії "Слуга народу". Він є членом однойменної фракції в Верховній Раді та діє на посаді радника генерального директора Державного підприємства "Антонов".

Як відомо, фракція Слуга народу продовжує втрачати депутатів через пов’язані з ними скандалами. Останній стався з Андрієм Холодовим, який вже склав мандат.

Раніше втратив депутатський мандат Юрій Арістов. Це сталося після розголосу про його відпочинок на Мальдівах під час війни в Україні. Також Арістов отримав підозру у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів. Пізніше суд обрав запобіжний захід колишньому нардепу.