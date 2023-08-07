«Вийди, розбійник», або «Слуга народу» продовжує втрачати довіру та депутатів

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив про свій намір виключити народного депутата Богдана Торохтія зі складу фракції. Відповідний анонс був зроблений у телеграм-каналі Арахамії вранці 8 серпня.
За словами Арахамії, основою для цього кроку стали отримані факти, які свідчать про те, що під час періоду, коли родина Торохтія здійснювала покупку розкішного майна, - депутат продовжував отримувати компенсацію за оренду житла з державного бюджету.
Арахамія заявив, що відповідно до цього Торохтій повинен повернути незаконно отримані кошти та позбутися депутатського мандату. Через ці обставини, голова фракції підтвердив своє рішення ініціювати виключення Торохтія зі складу фракції "Слуга народу".
Арахамія також вказав, що у Торохтія було достатньо часу, щоб пояснити свої дії під час війни і намагатися відновити свою репутацію. Як варіант дій – можна було депутату продати частину з майна своєї родини, зокрема, автопарку, і направити отримані кошти на потреби оборони.
"Це не виправдовує його дії, але хоча б демонструє його усвідомлення помилки та бажання виправитися. Нажаль, наразі ніяких кроків у цьому напрямку не було здійснено", - додав Давид Арахамія.
Раніше журналісти вже повідомляли, що дружина Торохтія, Аліна Левченко, володіє нерухомістю як в Болгарії, - так і в Києві. Крім того, відомо, що в серпні минулого року депутат виїхав до Болгарії, порушивши при цьому заборону на виїзд за кордон для чоловіків під час воєнного стану.
Згідно з інформацією, зібраною журналістами, за час повномасштабного вторгнення рф, - родина Торохтія змінила кілька автомобілів. У списку придбаних машин фігурують Mercedes-Benz G400 2020 року, Mercedes-Benz EQS 580 2022 року і Range Rover. Усі авто зареєстровані на ім'я Аліни Левченко, дружини Богдана Торохтія.
Нагадаємо, що Богдан Торохтій отримав депутатський мандат у 2019 році із списку партії "Слуга народу". Він є членом однойменної фракції в Верховній Раді та діє на посаді радника генерального директора Державного підприємства "Антонов".
Як відомо, фракція Слуга народу продовжує втрачати депутатів через пов’язані з ними скандалами. Останній стався з Андрієм Холодовим, який вже склав мандат.
Раніше втратив депутатський мандат Юрій Арістов. Це сталося після розголосу про його відпочинок на Мальдівах під час війни в Україні. Також Арістов отримав підозру у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів. Пізніше суд обрав запобіжний захід колишньому нардепу.