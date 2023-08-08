На росії не будуть повідомляти в Раду Європи про обмеження прав і свобод своїх громадян

09 серпня 2023, 12:51

Проєкт закону, внесений президентом на росії путіним до державної думи, розглядає можливість скасування обов'язку повідомляти генсекретаря Ради Європи про введення чи припинення у рф воєнного або надзвичайного стану. Документ знаходиться у доступі в базі даних Держдуми.

Згідно із запропонованими поправками, вноситься зміни до федеральних конституційних законів, що регулюють питання військового та надзвичайного положення в країні.

Наразі, росія згідно із законодавством повинна сповіщати генеральних секретарів ООН та Ради Європи про будь-які відхилення від міжнародних зобов'язань, що стосуються обмеження прав і свобод громадян у разі введення воєнного чи надзвичайного стану. Такий обов'язок випливає із Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Міжнародно розшукуваний путін запропонував виключити з тексту законів посилання на Конвенцію та відповідний пункт про повідомлення генсекретаря Ради Європи. Ця пропозиція має на меті врахувати факт того, що росія оголосила про припинення дії зазначеної Конвенції від 16 березня 2022 року, а також про відмову від ратифікації російським парламентом протоколів до неї.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року Рада Європи засудила дії росії, включаючи визнання незалежності так званих "Л/ДНР" та вторгнення на територію України. Це призвело до призупинення представництва росії в організації та втрати нею права брати участь у діяльності Комітету міністрів РЄ, Парламентської Асамблеї та інших органів Ради Європи.