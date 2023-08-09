Україна обов’язково повинна отримати ракети Taurus - ЗМІ

10 серпня 2023, 18:35

За отриманою інформацією з джерел близьких до партійних кіл уряду Німеччини, - Військово-повітряні сили країни вже висловили позитивне ставлення до ідеї постачання Україні крилатих ракет Taurus, і ця можливість наближається до реалізації.

Таку інформацію оприлюднило видання T-online з посиланням на джерела у четвер, 10 серпня.

Відомо, що на минулому тижні офіс канцлера Олафа Шольца одержав презентацію від Німецьких збройних сил, в якій було наведено ключові факти про ракети Taurus: їхнє застосування в армії, пов'язані ризики та висока ефективність.

Цей крок може призвести до паралельного постачання крилатих ракет Taurus та американських ATACMS. Інсайдери з соціал-демократичної партії підтвердили, що спільний підхід, особливо з урахуванням думки Сполучених Штатів, відіграє ключову роль у прийнятті рішення щодо постачання нової військової техніки для України, зазначається у наданій інформації.

Ракета Taurus відзначається своєю високою точністю та здатністю доставляти боєголовки масою понад 400 кілограмів на відстань більшу 500 кілометрів. Її загальна вага – понад 1,3 тонни. Цей вид зброї ефективний для поразки добре захищених цілей, таких як командні пункти або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow або французської SCALP.

Раніше, в травні, стало відомо, що Україна звернулася до Німеччини з проханням про надання ракет Taurus. Це питання було обговорено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем.