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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
14 серпня 2023, 20:11

Зеленський відвідав бойові бригади на Сході, що воюють в межах ОТУ «Соледар»

Під час своєї робочої поїздки на територію Донеччини, Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти декількох бригад, які взяли участь у наступальних діях у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Глава держави провів зустрічі у командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Під час зустрічей Президент ознайомився з доповідями про ситуацію на ділянках відповідальності цих бригад та особливості використання різних видів озброєння. Він також обговорив проблеми, з якими стикаються військовослужбовці, з комбригами та комбатами військових з'єднань, та обговорив шляхи їх вирішення.

"Щоденно я отримую загальну інформацію, але важливо мати точне розуміння ситуації на місцях. Тому я вирішив відвідати кожну бригаду окремо, щоб зрозуміти їхні потреби та виклики. Ці зустрічі створюють можливість відкритого спілкування та обговорення будь-яких питань", - підкреслив Глава держави.

Командири бригад також поділилися з Президентом своїми потребами у військовому спорядженні, боєприпасах та техніці, зокрема у системах протиповітряної оборони та різних видах безпілотних літальних апаратів.

Під час обговорення також розглядались питання підвищення якості підготовки військовослужбовців, розширення повноважень командирів щодо керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур у військовій сфері, зокрема під час формування військових підрозділів, а також поліпшення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та медичних комісій.

Підняте також питання можливих рішень для вирішення проблем, зокрема щодо підвищення мотивації військовослужбовців та полегшення їхнього службового становища.











Джерело: "Офіс Президента"
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