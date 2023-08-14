Зеленський відвідав бойові бригади на Сході, що воюють в межах ОТУ «Соледар»

14 серпня 2023, 20:11

Під час своєї робочої поїздки на територію Донеччини, Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти декількох бригад, які взяли участь у наступальних діях у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Глава держави провів зустрічі у командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Під час зустрічей Президент ознайомився з доповідями про ситуацію на ділянках відповідальності цих бригад та особливості використання різних видів озброєння. Він також обговорив проблеми, з якими стикаються військовослужбовці, з комбригами та комбатами військових з'єднань, та обговорив шляхи їх вирішення.

"Щоденно я отримую загальну інформацію, але важливо мати точне розуміння ситуації на місцях. Тому я вирішив відвідати кожну бригаду окремо, щоб зрозуміти їхні потреби та виклики. Ці зустрічі створюють можливість відкритого спілкування та обговорення будь-яких питань", - підкреслив Глава держави.

Командири бригад також поділилися з Президентом своїми потребами у військовому спорядженні, боєприпасах та техніці, зокрема у системах протиповітряної оборони та різних видах безпілотних літальних апаратів.

Під час обговорення також розглядались питання підвищення якості підготовки військовослужбовців, розширення повноважень командирів щодо керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур у військовій сфері, зокрема під час формування військових підрозділів, а також поліпшення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та медичних комісій.

Підняте також питання можливих рішень для вирішення проблем, зокрема щодо підвищення мотивації військовослужбовців та полегшення їхнього службового становища.