США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн доларів

14 серпня 2023, 20:32

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, яка була оприлюднена у понеділок, 14 серпня.

"На сьогоднішній день ми раді анонсувати наступний пакет безпекової допомоги для України, яка залишається в активній обороні своєї території та свого народу", - підкреслив він.

До цього пакету військової допомоги входять різні компоненти, серед яких боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, засоби протитанкової оборони, а також спеціальне обладнання для розмінування території.

Ентоні Блінкен наголосив, що росія має можливість припинити конфлікт, який вона розпочала, вивівши свої війська з території України та припинивши агресивні дії. Допоки цього не станеться, Сполучені Штати, а також їх союзники та партнери, - продовжуватимуть підтримувати Україну.

Зазначається, що цей новий пакет військової допомоги надається за програмою "Presidential Drawdown Authority" зі складів армії США. Фінансування було здійснено через технічну помилку в бухгалтерських розрахунках на суму 6,2 мільярда доларів за фінансові роки 2022 та частково 2023.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден подав прохання до Конгресу на виділення Україні 24 мільярди доларів допомоги.