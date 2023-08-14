Зеленський завітав до українських захисників на Мелітопольському напрямку

15 серпня 2023, 18:18

Президент України Володимир Зеленський продовжує робочі візити до українських захисників на різних напрямках передових позицій. Сьогодні він завітав до Запорізької області, де відбулася зустріч з бійцями декількох бригад.

Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах та на сайті Офісу президента у вівторок, 15 серпня.

Президент відвідав Мелітопольський напрямок, де провів зустріч із представниками 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана. Ці бійці брали участь у бойових завданнях на території Донецької та Луганської областей, боронили Харків, брали участь у звільненні сіл та селищ поблизу Харкова. Наразі вони активно діють на Запорізькому напрямку.

Також Зеленський відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Там він висловив слова подяки військовим за їхній внесок у захист України на Оріхівському напрямку.

Голова Держави також зустрівся з бійцями 118-ї окремої механізованої бригади, які здійснюють наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Під час свого візиту до Запорізької області, президент також завітав до розташування 47-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання на Оріхівському напрямку. Зустріч з бійцями була спрямована на обговорення актуальних питань, прийняття рішень та аналіз ходу бойових дій.

Додатково, президент провів зустріч із представниками 117-ї окремої механізованої бригади, яка також активно залучена до бойових дій на Оріхівському напрямку.