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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
15 серпня 2023, 18:18

Зеленський завітав до українських захисників на Мелітопольському напрямку

Президент України Володимир Зеленський продовжує робочі візити до українських захисників на різних напрямках передових позицій. Сьогодні він завітав до Запорізької області, де відбулася зустріч з бійцями декількох бригад.

Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах та на сайті Офісу президента у вівторок, 15 серпня.

Президент відвідав Мелітопольський напрямок, де провів зустріч із представниками 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана. Ці бійці брали участь у бойових завданнях на території Донецької та Луганської областей, боронили Харків, брали участь у звільненні сіл та селищ поблизу Харкова. Наразі вони активно діють на Запорізькому напрямку.

Також Зеленський відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Там він висловив слова подяки військовим за їхній внесок у захист України на Оріхівському напрямку.

Голова Держави також зустрівся з бійцями 118-ї окремої механізованої бригади, які здійснюють наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Під час свого візиту до Запорізької області, президент також завітав до розташування 47-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання на Оріхівському напрямку. Зустріч з бійцями була спрямована на обговорення актуальних питань, прийняття рішень та аналіз ходу бойових дій.

Додатково, президент провів зустріч із представниками 117-ї окремої механізованої бригади, яка також активно залучена до бойових дій на Оріхівському напрямку.

Відвідав 3-тю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана. Передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. 118-та окрема механізована бригада серед тих бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Розташування 47-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання на Оріхівському напрямку. Відвідав 117-ту окрему механізовану бригаду. Бійці бригади виконують завдання на Оріхівському напрямку.
Джерело: "Офіс Президента"
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