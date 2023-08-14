Україна відреагувала на розмови щодо поступок територіями на користь росії

15 серпня 2023, 20:59

Україна відреагувала на останні обговорення можливого приєднання до НАТО, та «гіпотетичні міркування» щодо відмови від частини своїх територій на користь росії.

Речник Міністерства закордонних справ України, Олег Ніколенко, поділився своєю позицією у соціальній мережі Facebook 15 серпня.

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, – територіями не торгують .

Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - зазначив він.

Представник МЗС додав, що українські дипломати налаштовані на подальше плідне співробітництво з НАТО з метою досягнення цих стратегічних цілей.

Радник керівника Офісу Президента України, Михайло Подоляк, також висловив свою думку щодо ситуації, наголошуючи, що подібні вислови є спробами зберегти стабільність на світовому рівні та забезпечити "поганий мир". Він відзначив, що росія не планує відмовлятися від своєї агресії, та попередив про можливі наслідки для майбутніх поколінь, якщо цей підхід буде прийнятий.

"Очевидно, що, якщо путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у росії не зміниться, а воєнні злочинці не понесуть покарання, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами росії", - наголосив він у своєму Twitter.

Подоляк підкреслив, що відмова від принципів для збереження нинішнього стану справ може лише принести ганьбу та війну, а не вирішити проблему в довгостроковій перспективі.

Раніше Стіан Єнссен, керівник апарату генсека Північноатлантичного альянсу, висловив гіпотетичну можливість поступки територіями на користь росії, — як один з можливих варіантів для України, щоб стати членом НАТО. Однак рішення з цього питання залежить від Києва.