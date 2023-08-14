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Суспільна думка
Економіка
15 серпня 2023, 16:19

Швеція надасть додаткову військову допомогу Україні на суму $314 млн

Влада Швеції прийняла важливе рішення щодо надання додаткової військової допомоги для України. Згідно з повідомленням, надано 13 пакет підтримки на суму близько $314 мільйонів.

У повідомленні уряду Швеції зазначено, що пакет підтримки включає постачання боєприпасів та запасних частин для техніки, яку Україна вже отримала від Швеції у минулому.

Не менш важливим аспектом – є передача транспортних засобів, аварійно-рятувальних засобів та обладнання для розмінування. Наразі, Швеція отримує дозвіл на продаж ракет Rb 99 (AMRAAM) у США, які потім будуть передані Україні.

Зазначена сума підтримки, яка становить понад $314 мільйонів, включає компенсацію для Збройних сил Швеції за транспортні та охоронні витрати.

Після прийняття цього пакету допомоги – загальний обсяг військової підтримки України від Швеції перевищить $1,8 мільярда.

Також відомо, що Швеція планує створити центри логістики поблизу України.

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