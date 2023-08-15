Верещук «спростувалась»: «Працюю там, де я є»

16 серпня 2023, 20:40

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила пояснення стосовно своїх останніх заяв та чуток щодо можливого переходу до Міністерства оборони.

Раніше вона поділилася власними думками про ситуацію в країні, закликавши готуватися до довгострокової війни.

«Із подивом побачила, що мій вчорашній пост неприємно зачепив певну (невелику) частину політичної та медійної спільноти. Мені здавалось, що я просто озвучила майже очевидні речі, які багато хто усвідомлює, але не завжди хоче казати собі або іншим... А ще деяких моїх «фанів» дуже стурбували чергові чутки про мене у контексті можливих перестановок у Міноборони. Щоб заспокоїти тих, кого зачепив або стурбував мій вчорашній пост:

1. Вчора я написала те, що думала. Не хотіла зазіхнути на чийсь моральний та інтелектуальний авторитет. Вибачте, якщо зачепила чиєсь велике его.

2. Про мій перехід до Міноборони не йдеться. Працюю там, де я є», - написала Верещук.

15 серпня Верещук написала, що українці мають налаштуватися на тривалу боротьбу, а обіцянки, що війна закінчиться через «2-3 тижні», «до кінця року» чи «наступної весни», – є неправдивими.

Ще до початку повномасштабного вторгнення, у жовтні 2021 року Верещук заявляла, що готова очолити Міністерство оборони замість Андрія Тарана. Її ім'я часто з'являється у списках потенційних кандидатів на заміну нинішнього очільника відомства Андрія Резнікова.