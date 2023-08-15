Замість Андрія Холодова: у Верховній Раді юрист Микола Тарарін

16 серпня 2023, 17:33

У складі Верховної Ради змінилося одне з депутатських місць: після Андрія Холодова в парламент ступив Микола Тарарін, кандидат, який вже мав досвід балотування до парламенту у 2019 році під номером 147 зі списку партії "Слуга народу". Центральна виборча комісія підтвердила його обрання народним депутатом України.

Як зазначено на сайті Центральної виборчої комісії України, «ЦВК визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 147, обраним народним депутатом України на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі».

Рух "Чесно" надав інформацію про професійну діяльність Миколи Тараріна перед його участю у виборчому процесі. За даними руху, до його балотування Тарарін працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником якої був Сергій Іонушас, теж представник партії "Слуга народу" і голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Фірма "Гелон" зосереджувалася на інтелектуальній власності та представляла інтереси студії "Квартал 95".

Попередній депутат Андрій Холодов змушений був покинути депутатську посаду після публікації журналістського розслідування відомого проєкту "Схеми". Зазначалося, що Холодов проживав за кордоном, а його дружина стала співвласницею салону краси. Відповідно, його місце в парламенті зайняв Микола Тарарін.

Раніше Верховна Рада позбавила повноважень народного депутата від партії "Слуга народу" Юрія Арістова, який залишив Україну під час війни та відпочивав на Мальдівах. Замість нього у Верховну Раду вступила Наталія Лактіонова, яку ЗМІ зв'язували із Марією Левченко, помічницею Володимира Зеленського, під час передвиборчої кампанії 2019 року.