Швейцарія долучилась до 11-го пакету санкцій ЄС проти росії

16 серпня 2023, 18:58

Сьогодні, 16 серпня, Швейцарія прийняла нові санкційні заходи щодо росії, відзначивши своє об'єднання з Європейським Союзом у цьому питанні. Згідно з повідомленням Федеральної Ради Швейцарії, ці заходи набувають чинності о 18:00 цього дня.

Цей крок став послідовним після часткового впровадження пакета санкцій ЄС Швейцарією в червні, коли було включено понад сотню фізичних та юридичних осіб до чорного списку. Однак з 16 червня діятимуть додаткові заходи.

Пакет санкцій включає заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, що сприяє військово-технічному посиленню росії, до 87 компаній, включаючи ті, які є постачальниками цих товарів до рф з третіх країн.

Розширюється також список товарів, які підпадають під заборону на експорт до росії та транзит через її територію. Додатково, буде заборонено продаж прав інтелектуальної власності та комерційної таємниці, які пов'язані з підсанкційними товарами.

У фінансовому секторі Швейцарія також вживе заходів, зокрема розширить заборону на продаж цінних паперів, деномінованих у швейцарських франках або офіційній валюті ЄС, для російських громадян та юридичних осіб.

Варто нагадати, що Європейська Рада підтвердила 11 пакет обмежувальних заходів 23 червня, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС проти росії та запобігання їх ухиленню.