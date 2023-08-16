В КМДА пояснили про «30 гривень» за проїзд в громадському транспорті Києва

17 серпня 2023, 17:23

В КМДА прокоментували інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, щодо можливого збільшення вартості проїзду в громадському транспорті до 30 гривень "найближчим часом".

Представники Департаменту транспортної інфраструктури наголосили на тому, що підвищення цін на проїзд не буде розглядатися до закінчення воєнного стану.

"Будь-яке питання зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва може бути розглянуто лише після досягнення нашої Перемоги та початку відновлення всіх аспектів життя у місті, включаючи й громадський транспорт", - вказано у заяві Департаменту транспортної інфраструктури міської адміністрації.

За словами директора департаменту Руслана Кандибора, його попередні коментарі щодо можливого підвищення ціни на проїзд стосувалися виключно швидкого розвитку міста в умовах воєнного періоду, зокрема розвитку транспортної інфраструктури. Він закликав представників медіа обережно ставитися до інтерпретації чутливих для громадськості тем.

Раніше, 17 серпня, в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що міська влада Києва розглядає можливість підвищити вартість проїзду у громадському транспорті від 8 до 30 гривень в найближчому майбутньому. Вони послалися на етер KyivFM, до якого долучився Руслан Кандибор два дні тому. За словами чиновника, необхідність збільшення ціни на проїзд випливає з наміру замінити приватні маршрутки комунальним транспортом, зокрема тролейбусами з автономним ходом, що потребує менших витрат під час будівництва контактної мережі.

Додатково, це дозволить поліпшити стан навколишнього середовища. Руслан Кандибор вказав, що використання тролейбусів може стати шляхом для з'єднання лівого та правого берегів міста та розширення маршрутів до прилеглих населених пунктів області, таких як Коцюбинське, Бровари та Буча.

В травні мер Києва Віталій Кличко зауважив, що вартість проїзду в громадському транспорті міста є збитковою, оскільки її собівартість перевищує 20 гривень.