17 серпня 2023, 21:37

Плани на виступ російської оперної діви анни нетребко в Празі 16 жовтня цього року були раптово скасовані організаторами. Агентство Nachtigall Artists повідомило, що це рішення прийнято через політичний тиск. Про це пише чеське видання Idnes.

Відзначимо, що заступник мера Праги, Їржі Поспішил, висловив думку, що доти, поки на території України продовжують гинути люди, анна нетребко не повинна виступати. Він заявив, що це "правильне рішення по відношенню до нашого ключового партнера, який бореться за свою незалежність", додаючи, що це двостороння угода, тому економічний ефект буде мінімальним.

Керівництво агентства Nachtigall Artists заявило, що анна нетребко погодилася зі скасуванням виступу та не вимагатиме компенсації. Власне рішення було ухвалено через обставини, які перетворили мистецький проєкт на політичну та соціальну суперечку.

анна нетребко продовжує зберігати свій графік виступів у різних країнах. Новий сезон у міланському театрі "Ла Скала" розпочнеться виставою "Дон Карлос" Джузеппе Верді, у якій нетребко виконає головну роль. Варто також згадати, що вона подала в суд на Метрополітен-оперу, з якої її звільнили, через підтримку співачкою російського диктатора володимира путіна.

Після вторгнення росії в Україну, анна нетребко втратила частину контрактів на заході. Її ім'я стало асоціюватися з кремлівським режимом через довіру, яку їй виказав путін на виборах 2012 року та нагороди, які вона отримувала від нього.

Незважаючи на це, нетребко виражає своє осудження війни та залишається патріоткою росії та її культури, наголошуючи, що не отримувала фінансової підтримки від путіна та зустрічалася з ним лише кілька разів.