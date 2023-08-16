Два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів - Єрмак

17 серпня 2023, 14:01

Голова Офісу Президента, Андрій Єрмак, повідомив у своєму Telegram-каналі про збиття двох ворожих "аналоговнєтних" ударних гелікоптерів Ка-52, про їх "західну складову" в компонентах, роботу над посиленням та розширенням санкційного тиску на росію.

🚁Два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів.☝ Військові постійно говорять, що росіяни активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі й завдавати удар по позиціях Сил оборони.

Наші фахівці давно досліджують Ка-52.

Нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти.

Ми вивчаємо шляхи, завдяки яким росія отримує ці компоненти в обхід санкцій. Працюємо з Урядами країн та компаніями-виробниками, щоб обмежити російський ВПК.

Група Макфола-Єрмака вже надавала цю інформацію нашим партнерам і вона була частково відображена у запроваджених санкційних обмеженнях. Але санкцій потрібно більше, тому ближчим часом ми опублікуємо документ з додатковими пропозиціями.

Санкції проти рф потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій.

Збивати Ка-52 - це чудово. Але набагато краще — позбавити росію можливостей його виробляти.