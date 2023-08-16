Зеленський затвердив рішення РНБО та звільнив всіх військкомів

17 серпня 2023, 16:37

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України, яке включає доручення звільнити всіх керівників обласних військкоматів по всій країні. Відповідний указ глави держави був підписаний ним у четвер, 17 серпня.

"Набуває чинності рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України", – таке визначення міститься у документі.

Згідно з рішенням РНБО, тиждень тому, – було рекомендовано головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному звільнити з посад всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На їхні місця планується призначити військових, які вже перебували на фронті, але через певні обставини здоров'я не можуть продовжувати бойову службу.

Раніше було відомо, що Національне антикорупційне бюро України перевіряє стиль життя понад сотні військкомів. Протягом цього процесу були повідомлено про підозру 21 особу. Також вісім обвинувальних актів стосовно 16 осіб вже направлено до суду.