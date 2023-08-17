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Суспільна думка
Події
18 серпня 2023, 14:08

Москва під ударом БпЛА, вибухи та задимлення - росЗМІ

В ніч на 18 серпня, мешканці москви та підмосков'я почули вже звичайні звуки вибухів, які викликали певну стурбованість серед громадян. Згідно з даними, оприлюдненими російськими пабліками, інцидент мав вибуховий характер із помітним задимленням.

«Жителі москви та підмосков'я масово повідомляють про звуки вибухів. Свідчення про це надходять з Красногорська, Одінцово та району ‘москва сіті’», - зазначається в повідомленні.

На опублікованих фотографіях видно дим біля комплексу «москва сіті», що розташований у центрі міста.

За даними з відкритих джерел, – вибух стався поблизу однієї з веж «москва сіті». Очевидці стверджують, що декілька секунд до події вони помітили безпілотний літальний апарат, який пролітає над місцем інциденту.

Додатково, з'явились повідомлення про "прильот" об'єкта біля експоцентру, де, за повідомленням агентства «тасс», зазначено про пошкодження в одному з павільйонів.

Сам мер москви, сергій собянін, зазначив, що при спробі прольоту на Москву силами ППО начебто був збитий безпілотник.

Внаслідок цього інциденту також спостерігаються затримки в роботі аеропорту Внуково, де було скасовано та затримано деякі рейси на виліт та приліт.

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