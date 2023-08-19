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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
19 серпня 2023, 21:41

Президента й перша леді України зустрілись з королем та королевою Швеції

Під час візиту до Швеції, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська провели зустріч з королем Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Про це повідомлено через пресслужбу Офісу президента.

Зеленський висловив вдячність за широку підтримку Швеції на різних фронтах. «Величезна вдячність Швеції за безцінний вклад у підтримку України в її зусиллях за здобуття свободи та європейського майбутнього», - зазначив глава держави.

Під час цієї зустрічі Олена Зеленська поділилася додатковими деталями. За її словами, король та королева Швеції особисто сприяли відновленню пошкодженої інфраструктури у селі Зміївка, що знаходиться на Херсонщині. Це село має історичну вагу, оскільки колись тут існувало шведське поселення Гаммальсвенскбю.

Під час неоголошеного візиту до Швеції, який відбувся 19 серпня, президент зробив заяву щодо співпраці. Він підтвердив, що домовився про можливість виробництва бойових машин піхоти CV90 для Збройних Сил України.

Джерело: "Офіс Президента"
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