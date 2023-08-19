Зеленський з візитом у Данії, яка з Нідерландами надає Україні F-16

20 серпня 2023, 18:26

У продовженні свого дипломатичного візиту, Президент України Володимир Зеленський вирушив з Нідерландів до Данії, про що він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Наша робота з посилення України та захисту наших громадян продовжується в Данії. Маємо намір провести ряд зустрічей, включаючи зустріч з пані Премʼєр-міністром Метте Фредеріксен, членами королівської родини, лідерами політичних партій та представниками датського бізнесу. На цьому візиті ми також будемо розширювати співпрацю та готувати додаткові новини для наших воїнів, зокрема в питанні постачання винищувачів F-16", - підкреслив Володимир Зеленський у своєму повідомленні.

На авіабазі Скрідструп, Президента України Володимира Зеленського та його дружину Олену Зеленську вітала кронпринцеса Мері та прем’єр-міністр Метте Фредеріксен. Деталі цієї зустрічі були зафіксовані агентством Reuters.

Спочатку він зазначив свій приїзд до Нідерландів 20 серпня, де було оголошено про передачу 42 американських винищувачів F-16 Україні за умови підготовки пілотів та створення необхідної інфраструктури. Під час візиту до Нідерландів, Володимир Зеленський випробував винищувач F-16 у кабіні пілота на авіабазі Військово-повітряних сил Нідерландів у місті Ейндховен.

Попереднім етапом візиту було відвідування Швеції, де Президент України разом із дружиною відвідав і розглядав можливості спільного виробництва бойових машин піхоти CV90 для ЗСУ.