Данія відправить в Україну 19 винищувачів F-16

20 серпня 2023, 20:20

Після важливих переговорів, які відбулися 20 серпня, президент України Володимир Зеленський оголосив про нову домовленість з Данією, яка відкриває перспективу для українського повітряного флоту. Україна отримає 19 винищувачів F-16.

У своєму повідомленні в телеграм-каналі, Зеленський поділився деталями: "Наші пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії. 19 літаків F-16 будуть надані нашій державі Данією. Працюємо над швидкістю підготовки. Окремо обговорили сьогодні й можливість розширення тренувальних місій. Алгоритм зрозумілий. Наша коаліція F-16 доводить свою ефективність."

Зеленський підкреслив важливість цього кроку для української оборони, а також виразив вдячність Данії за їх підтримку: "Дякую пані Премʼєр-міністру, уряду Данії та всьому данському народу! Український повітряний щит стає міцнішим."

У свою чергу, прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен також висловила сподівання, що інші країни також приєднаються до цього важливого зусилля: "Ми сподіваємося, що данські винищувачі допоможуть вам захистити ваше небо, допоможуть захистити український народ і допоможуть повернути Україні землі, які по праву вам належать."

Важливим моментом було відвідування президентом України авіабази Королівських військово-повітряних сил Данії Fighter Wing Skrydstrup. Під час цього візиту Зеленський зустрівся з українськими пілотами та інженерами, які навчаються на F-16. Президент поділився: "Поспілкувався з українськими хлопцями та дівчатами, які проходять навчання на F-16. Відбулися переговори з Метте Фредеріксен та її командою. Робимо все, щоб результатів для України було ще більше."

Варто нагадати, що під час свого робочого візиту до Нідерландів президент Зеленський вже повідомив про намір України отримати 42 винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Ця ініціатива є частиною спільної домовленості між Україною, Нідерландами та Данією, які вирішили надати ці важливі винищувачі після досягнення відповідних умов для передачі.