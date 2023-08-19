Ми готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО – Зеленський

20 серпня 2023, 20:43

Володимир Зеленський надав змістовну відповідь на питання про територіальні поступки заради членства України в НАТО. На спільній пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен президент заявив, що Україна готова обміняти Бєлгород на членство в Альянсі.

«Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО», - сказав український лідер.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що відповісти на питання про майбутнє України належить саме українцям.

«Ми будемо підтримувати вас, скільки на це потрібно часу, але питання в тому, коли ви будете готові сісти за переговори. Це рішення ухвалюватиме виключно Україна», — сказала вона на пресконференції в Копенгагені після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 15 серпня під час дебатів у місті Арендаль (Норвегія) керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна зможе отримати членство в Альянсі в обмін на частину територій. Пізніше він назвав "помилкою" свою заяву про територіальні поступки України.