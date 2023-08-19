Зеленський виступив у парламенті Данії: Україна вистоїть!

21 серпня 2023, 13:27

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням перед датським парламентом. Про це стало відомо у понеділок, 21 серпня.

Під час своєї промови він висловив думку, що всі сусіди росії є вразливими перед загрозою агресії, якщо Україна не протистоїть російській навалі. Він відзначив, що росія відкрито заявила про свої плани не обмежувати свою ворожу діяльність лише Україною.

Зеленський заявив: "Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з москви. Всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть".

Він також відзначив, що міжнародне право перебуває в скрутному стані і його відновлення надзвичайно важливо. За словами Зеленського, будь-яка демократична країна може стати мішенню для різних загроз — чи то з боку ракет, найманих бойовиків, або спроб дестабілізації. Він висловив переконання, що країни, які відстоюють демократію, розуміють це.

Зеленський підкреслив: "Проте Україна зможе витримати ці виклики. Я бажаю, щоб ви почули, побачили та відчули це. Ми будемо стояти міцно."

Варто відзначити, що попередньо, протягом минулого вікенду, Володимир Зеленський здійснив три державних візити до Північної Європи — у Швецію, Нідерланди та Данію.

Під час візиту у Швецію були досягнуті домовленості щодо спільного виробництва військової техніки в Україні.

У Нідерландах та Данії було досягнуто згоди щодо передачі Україні винищувачів F-16 після проходження навчання пілотів. Нідерланди передадуть 42 літаки, а Данія — ще 19.