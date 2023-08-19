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Суспільна думка
Політика
21 серпня 2023, 14:20

Китай офіційно спростував інформацію про військові постачання на росію

Китай офіційно спростував інформацію про постачання росії компонентів та комплектуючих для виробництва зброї, яка застосовується в «українському конфлікті». Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ КНР, Ван Веньбін, в понеділок, 21 серпня.

Він підкреслив: "Китай завжди ставиться до експорту військового обладнання обережно та відповідально". Веньбін наголосив, що підходи та політика Китаю у цьому аспекті є послідовними та прозорими. Він підкреслив, що подібні повідомлення можуть бути спрямовані на спотворення дійсності з боку окремих ЗМІ та викликати непорозуміння.

За словами представника МЗС Китаю, в контексті «української проблематики» Китай веде політику сприяння мирним переговорам та збереженню стабільності. Він додав, що Китай має намір продовжувати грати позитивну та конструктивну роль у послабленні напруженості.

Раніше, видання The Telegraph повідомило, що протягом війни в Україні, Китай надавав допомогу росії військовою технікою, включаючи гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для виробництва зброї.

Компанії, що опинилися під санкціями на росії та виробляють бронетехніку, ракетні системи та стратегічні бомбардувальники, отримували обладнання від китайських партнерів.

Серед отримувачів були росгвардія, мвс рф, ростех, а також компанія туполєв та інші російські військові структури.

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