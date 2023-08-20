В CNN вважають, що відсутність путіна на саміті БРІКС – дорівнює ізоляції рф

21 серпня 2023, 18:44

Відсутність путіна, президента російської федерації, на зустрічі лідерів країн БРІКС в Південній Африці може свідчити про потенційну ізоляцію росії на міжнародній арені. Згідно з матеріалом CNN, рішення про неявку путіна – підштовхує на негативні висновки стосовно місця росії у світовій політиці.

Раніше, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, путін був важливим фігурантом на міжнародній арені. Проте наразі його відсутність на саміті БРІКС свідчить про зміну його статусу в глобальному масштабі. Журналісти зауважують, що важливо враховувати його співпрацю з Китаєм, Іраном і Білоруссю.

Сам путін робив заяви, що його присутність на саміті БРІКС не є першочерговою, порівняно зі збереженням стабільності на росії. Але відсутність лідера на цьому заході може розглядатися як складова ізоляції рф та обмеження його впливу.

Попри це, очікується, що зустріч лідерів країн БРІКС відбудеться, і на ній будуть присутні глави інших держав – президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, китайський лідер Сі Цзіньпін, бразильський президент Луїс Лула да Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Саміт країн БРІКС, до складу якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай та ПАР, запланований на дати з 22 по 24 серпня у Південній Африці.

Попередньо в заяві президента ПАР Сиріла Рамафоси лунало те, що путін візьме участь у заході. Проте, враховуючи рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо арешту путіна у зв'язку зі справою про депортацію українських дітей, він може зіткнутися з арештом під час подорожі до ПАР, оскільки країна є підписантом Римського статуту.