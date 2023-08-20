Зеленський прибув до Греції: планується ряд важливих зустрічей

21 серпня 2023, 19:14

21 серпня, у понеділок, президент Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом до Греції, де планується провести ряд важливих зустрічей та переговорів. Деталі візиту він повідомив у своєму Telegram.

Під час цього візиту, глава держави планує відвідати президентку Греції Катерину Сакелларопулу та прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Головна мета цих зустрічей — обговорити питання співпраці між двома країнами та координацію дій на європейському рівні для захисту життя та свободи громадян.

«Порядок денний – все те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі», – підкреслив президент Зеленський у своєму повідомленні.

Окрім того, на фоні візиту до Греції, планується участь президента України у саміті "Україна – Балкани". Тут буде обговорюватися співпраця між країнами, особливо на євроатлантичному напрямку, а також питання безпеки та оборонної співпраці.

Окрім того, Зеленський планує зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн для обговорення важливих питань європейської інтеграції.

Нещодавно президент вже мав робочі візити до Швеції та Нідерландів, де було досягнуто домовленостей щодо виробництва військової техніки та постачання винищувачів. Після цього, Зеленський також відвідав Данію, де було узгоджено постачання літаків F-16 для України.