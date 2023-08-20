Експорт зернових України вже склав понад 3,6 млн тонн

21 серпня 2023, 20:42

Відповідно до повідомлення пресслужби Міністерства аграрної політики та продовольства, Україна за період з 1 липня по 21 серпня 2023 року вже успішно експортувала 3,607 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Конкретно, протягом поточного маркетингового року вже було вивезено 1,467 млн тонн пшениці, 422 тисячі тонн ячменю, 0,6 тисячі тонн жита та 1,711 млн тонн кукурудзи.

Порівняно з попереднім маркетинговим роком 2022/2023, на аналогічний період (до 25 серпня 2022 року) Україна експортувала 3,327 млн тонн зернових та зернобобових культур, зокрема: 896 тисяч тонн пшениці, 272 тисячі тонн ячменю та 2,142 млн тонн кукурудзи, а також 0,4 тисячі тонн жита.

За останні три тижні серпня 2023 року, українські аграрії вже здійснили експорт 1,333 млн тонн зернових та зернобобових культур, що дещо менше, ніж у відповідний період минулого року (1,626 млн тонн за 25 днів серпня 2022 року). Цей обсяг включає 646 тисяч тонн пшениці (проти 520 тисяч тонн минулого року), 127 тисяч тонн ячменю (порівняно з 123 тисячами тонн) та 558 тисяч тонн кукурудзи (у порівнянні з 975 тисячами тонн минулого року). Слід зауважити, що цього року не було експорту жита (у 2022 році за цей період було вивезено 0,4 тисячі тонн).

Також, з початку поточного маркетингового року, Україна експортувала 17,7 тисяч тонн борошна, що значно перевищує аналогічний показник за попередній рік (9,6 тисяч тонн на відповідну дату).

Варто відзначити, що загальний врожай зернових українськими фермерами налічує 27,3 млн тонн. Збирання ранніх зернових культур вже завершено на Полтавщині, Вінниччині та Одещині.