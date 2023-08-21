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Суспільна думка
Економіка
22 серпня 2023, 17:16

Газ до сховищ закачують з випередженням графіка - Галущенко

В Україні триває активна підготовка до майбутнього опалювального сезону. Наразі процес закачування газу до підземних сховищ проводиться оперативно та з випередженням запланованого графіка.

Про це було оголошено Германом Галущенком, головою Міністерства енергетики, з посиланням на повідомлення пресслужба відомства.

Відповідно до інформації, на 22 серпня вже було успішно закачано понад 13 мільярдів кубометрів газу до підземних сховищ.

Галущенко наголосив, що з наближенням зими попит на газ буде зростати, що призведе до збільшення навантаження на газодобувні та газорозподільні підприємства. Погіршення логістики може також призвести до більшого використання газу для виробництва електроенергії.

Додатково, у заяві Міністерства енергетики було зазначено, що європейські компанії почали активно завантажувати газ до українських підземних сховищ, де вже знаходиться понад 600 мільйонів кубічних метрів іноземного газу. Це сприяє не лише енергетичній стабільності в Україні, а й має значущий внесок у загальну енергетичну безпеку на всьому європейському континенті.

Джерело: "Міністерство енергетики України"
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