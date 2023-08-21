Ердоган сам вирушить до путіна на росію – ЗМІ

22 серпня 2023, 17:40

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готується здійснити візит на росії, де він планує провести зустріч з путіним. Основною темою обговорення стане питання зернової угоди. Турецьке видання Yeni Şafak повідомило про це з посиланням на свої джерела, близькі до адміністрації Ердогана.

В інформаційному повідомленні зазначається, що "майбутній візит президента Ердогана на росію має велике значення з погляду досягнення домовленості". Одночасно видання наголошує на співпраці між Туреччиною та росією в контексті зернової угоди.

Турецьке джерело також вказує на те, що Туреччина прагне підтримувати партнерські відносини з росією, враховуючи її роль у новому маршруті. "Туреччина вважає новий маршрут без росії нездоровим", - зазначено в повідомленні.

Наразі немає визначеної дати для зустрічі Ердогана і путіна. Проте, важливими подіями є прибуття головного радника Ердогана Акіфа Чагатай Килича до України та планований візит міністра закордонних справ Хакана Фідана до України та на росію.

Нещодавно, 2 серпня, відбулася телефонна розмова між президентами Туреччини та рф, під час якої була згадана можливість зустрічі. Сам Ердоган наголосив на можливому візиті путіна до Туреччини. Дату зустрічі не повідомляли, але очікувалось, що це питання буде вирішуватися через дипломатичні канали.

Серед інших джерел ЗМІ висували версію, що зустріч Ердогана і путіна відбудеться в останній тиждень серпня.