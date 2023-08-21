Зеленський в Афінах зустрівся з Президентом Європейської комісії

22 серпня 2023, 18:16

В рамках українсько-балканського саміту, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Один з ключових питань, якими займалися обидві сторони, стосувався роботи над нормалізацією експорту та транзиту української аграрної продукції.

Під час зустрічі, Володимир Зеленський висловив вдячність главі Європейської комісії за наполегливі зусилля, спрямовані на відновлення повноцінної безмитної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також забезпечення вільного доступу української аграрної продукції на європейський ринок. Він виразив надію на те, що будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті до 15 вересня.

Сторони також активно обговорили можливі альтернативні маршрути для "зернового коридору" після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи. При цьому особлива увага була приділена аспектам безпеки та фінансовим питанням, включаючи страхування кораблів.

Крім того, Володимир Зеленський висловив подяку за надання чергового траншу допомоги в розмірі 1,5 млрд євро та підкреслив, що обговорення з Урсулою фон дер Ляєн відносно перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України важливе для держави.

Зусилля України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії були оцінені лідерами, і обговорено подальші кроки в цьому напрямку.

«Націлені на досягнення максимального результату у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Очікуємо на позитивну оцінку у звіті в межах пакета розширення у жовтні та рішення держав – членів ЄС щодо початку у 2023 році переговорів України про членство у Євросоюзі», – сказав Президент України.

Зокрема, Президенти скоординували позиції щодо Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.