Україні перераховано новий транш від ЄС у ромірі 1,5 млрд євро

22 серпня 2023, 13:13

Європейський Союз надав додатковий фінансовий пакет допомоги Україні на суму 1,5 млрд євро в рамках програми макрофінансової підтримки загальною вартістю 18 млрд євро. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 22 серпня, у своєму Twitter.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях відновлення та забезпечення функціонування держави. Сьогодні ми перерахували додатково 1,5 млрд євро. Цього року та надалі ця допомога продовжить надходити", – написала вона.

За інформацією, з початку російсько-української війни, Європейський Союз та його держави-члени надали Україні понад 80 млрд євро різного роду підтримки. Цьогорічний обсяг допомоги становить 18 млрд євро, із яких вже виплачено 12 млрд євро. Попередній пакет надійшов 25 липня.

Раніше Єврокомісія розглядала можливість виділення Україні 50 млрд євро. Ця сума передбачає фінансовий резерв для наших потреб наступних чотирьох років, включаючи запозичення та гранти.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС планує відшкодувати 45% загальних потреб України за допомогою цих коштів.