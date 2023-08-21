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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
22 серпня 2023, 14:02

В Україні з робочим візитом президентка Угорщини

Президентка Угорщини, Каталін Новак, прибула на Закарпаття. За повідомленням Закарпатської обласної адміністрації, голова сусідньої держави провела зустрічі з керівництвом ОВА, обласною радою, представниками Берегова та округу.

В ході зустрічей обговорювалися питання щодо розвитку транскордонного співробітництва та оцінки результатів проєктів, започаткованих в умовах вторгнення рф. Зокрема, стосувалося гуманітарної підтримки, допомоги біженцям та переселенцям, організації літнього відпочинку для дітей на території Угорщини, а також спільних ініціатив у сферах екології, освіти та культури.

Каталін Новак також планує зустрічі з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, а також з родиною полеглого захисника та дітьми з багатодітних сімей.

В рамках візиту в Україну Каталін Новак планує взяти участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в Києві, на запрошення Президента України Володимира Зеленського.

Джерело: "Закарпатська ОВА"
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