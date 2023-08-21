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Суспільна думка
Влада
22 серпня 2023, 15:11

Буданов анонсував неприємні події для росіян у Криму: Побачите

Найближчими днями можуть відбутися нові події в Криму, пов'язані з деокупацією. Цю інформацію розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі для каналу ITV в центрі визвольного Ірпеня.

«І потрібно дати їм (тим, хто чекає звільнення Криму. – прим. ред.) впевненість у тому, що їх надії – не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як «Кримська платформа». Заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите…», – сказав він.

В тимчасово окупованому Криму все частіше стає «лячно та не спокійно» загарбникам. Так, 12 серпня російська окупаційна адміністрація повідомила про спробу атаки на «Кримський міст» двома ракетами. За словами глави окупованого Криму сергія аксьонова, російська ППО здолала цю загрозу. У той же час, в мережі з'явилися фотографії та відеозаписи, які показують велике задимлення на «Кримському мосту», яке помітили та зняли відпочиваючі на пляжах.

Джерело: "канал ITV"
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