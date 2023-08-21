Зеленський та Санду обговорили співпрацю по експорту зерна та низку важливих питань

22 серпня 2023, 16:16

Під час робочого візиту до Греції та участі в саміті "Україна – Балкани", Президент Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду.

Обидва лідери обговорили низку актуальних питань двосторонньої співпраці, регіональної безпеки та спільної боротьби з агресивною політикою кремля та російським гібридним впливом.

У ході зустрічі була висвітлена важлива тема співробітництва обох країн у створенні альтернативних маршрутів для експорту українського зернового виробництва після блокування росією ініціативи щодо Чорноморської зернової торгівлі.

Окрім цього, Президенти також обговорили важливе питання інтеграції України та Молдови до Європейського Союзу та виклики, що виникають на цьому шляху.

Зеленський та Санду відзначили активний розвиток політичного діалогу між двома країнами та домовились про подальші контакти. Окремо, була обговорена участь Молдови у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня.