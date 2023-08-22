Зеленський в Києві провів переговори з Президентом Литви

23 серпня 2023, 17:45

Президент України Володимир Зеленський та Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда провели зустріч у Києві, де обговорили важливі питання та спільні ініціативи. Гітанас Наусєда прибув до столиці для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи.

Президент України висловив вдячність литовському колезі за плідну участь у роботі Кримської платформи, а також особистий внесок Литви у підтримку України в умовах російської агресії. Була наголошена на важливості військово-технічної допомоги, навчання та реабілітації українських сил оборони. Зеленський поділився актуальною ситуацією на полі бою та показав, які потреби є українських захисників. Він також висловив вдячність за довгострокову підтримку з боку Литви.

Подальше обговорення стосувалося підтримки України в рамках саміту НАТО, який відбувся в Вільнюсі, та приєднання Литви до Спільної декларації «Групи семи». Тема співпраці у справах продовольчої безпеки була також висвітлена, з акцентом на розбудові альтернативних шляхів в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Лідери висловили готовність до спільної реалізації Української формули миру та проведення Глобального саміту миру. Президент України високо оцінив здійснювані Литвою проєкти з відбудови нашої країни та висловив сподівання на розширення цієї практики.