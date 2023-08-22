Більше мобілізувати людей на фронт просять військові - Зеленський

23 серпня 2023, 20:54

Військові звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням збільшити кількість мобілізованих на фронт. Про це розповів глава держави на пресконференції у середу, 23 серпня. – повідомляє видання «Кореспондент».

"Скажу відверто, військові з цим до мене звернулися, щоб дати їм можливість більше мобілізувати. Більше нічого я вам не можу сказати", – заявив він, відповідаючи журналістам про можливе збільшення мобілізації.

"В питанні мобілізації дуже важливо розуміти – хто це робить і як". Тому питання військкоматів, дуже важливе питання лікарських комісій при військкоматах – потрібно дуже швидко, якнайшвидше, прискорити процеси, навести лад, а потім уже розпочинати розмову про те, щоб збільшувати – як і ким", – сказав президент.

Також Зеленський відзначив хибні настрої в суспільстві, що "ми вже перемогли".

"Просто всі почали забувати, давайте відверто, ми трохи розслабилися в думках про те, що ми вже перемогли. Ми НЕ перемогли, я думаю, перший крок, ми перемогли тим, що ми не дали знищити нашу державу. І факт, що вони нас не здатні сьогодні знищити, і цей факт дуже важливий. Це важлива перемога, і наших військових, і нашого народу, який залишався тут і, вибачте, орав на цю перемогу. Чи це остаточна перемога? — Ні…", – заявив президент.

Нагадаємо, у Міноборони заявили про небезпеку розголошення втрат під час війни. Інформацію про кількість загиблих і поранених ворог може використати для прорахунку ймовірних подальших дій проти України, пояснили у відомстві.