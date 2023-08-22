Зеленський привітав українців з Днем прапора

23 серпня 2023, 14:14

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора. Відео святкової церемонії з нагоди свята він опублікував в соцмережах 23 серпня.

"Сьогодні — особливий День Державного прапора України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому — особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що після церемонії підняття кожен охочий зможе побачити прапор в Національному музеї війни за незалежність.

"Цей прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси. По всій лінії захисту України. У різних бойових бригадах і підрозділах. У шпиталях, де лікують поранених. У руках волонтерів. Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і українок. Але він неодмінно буде поповнюватися й збагачуватися новими підписами наших воїнів", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що наш прапор також символізує впевненість у тому, що він майорітиме на всій суверенній території України, всюди, де має бути по праву.

«Наш прапор – це наша сила. Джерело волі, незламності духу для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги», – переконаний Президент.

В урочистій церемонії також узяли участь: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.