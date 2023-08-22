Прем’єр-міністр Фінляндії у Києві: зустріч з Зеленським та новий пакет військової допомоги

23 серпня 2023, 15:23

Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, який прибув до України з робочим візитом. Про це інформує пресслужба Президента.

Під час зустрічі, Зеленський висловив щиру подяку Орпо за постійну та практичну підтримку, яку Фінляндія надає Україні у різних аспектах, включаючи військову, гуманітарну та санкційну співпрацю.

"Під час нашої зустрічі прем'єр-міністр розповів мені про новий 18 пакет оборонної підтримки, який буде затверджений найближчими днями. Ми вдячні за це", - наголосив Президент.

Володимир Зеленський також висловив сподівання на подальше плідне співробітництво між Україною та Фінляндією у сфері оборонної індустрії, що має потенціал приносити значну користь обом країнам.

Крім того, Президент підкреслив, що Фінляндія відіграє активну роль у глобальних зусиллях щодо реалізації Формули миру та розвитку ситуації в регіоні. За словами Зеленського, Петтері Орпо висловив готовність Фінляндії виступити співлідером у реалізації різних аспектів цього процесу.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, зі свого боку, заявив про тверду солідарність своєї країни з Україною та українським народом. Він підкреслив, що Фінляндія вже готує 18 пакет оборонної підтримки, в який включені боєприпаси та озброєння. Крім того, Фінляндія підтримує шлях України до європейської та атлантичної інтеграції й готова сприяти відбудові нашої країни після війни.