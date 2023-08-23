Пам’ятна монета до Дня незалежності України від НБУ

24 серпня 2023, 16:34

Національний банк України впроваджує нові пам'ятні монети з назвою "Сміливість бути. UA" до річниці незалежності країни. Цю новину оголосила пресслужба НБУ у повідомленні, розповідаючи про важливий елемент української національної символіки.

Голова Національного банку, Андрій Пишний, підкреслив значущість цього випуску монети та наголосив на зв'язку з героїчним духом українського народу. Монета символізує сміливість та незламність українців та нагадує, що сміливість є важливим аспектом національної самосвідомості.

Номінал цієї монети – 10 гривень, та виготовлена вона зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція). Крім того, – оздоблена локальною позолотою (вміст золота — не менше ніж 0,00009 г). Категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, діаметр – 38,6 мм. Тираж срібної монети — до 5 000 штук.

На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ нашої Батьківщини втілено в символі тризуба. На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі — малий Державний герб України.

На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі зображено золотисту зірку, що засяяла новою надією (символічна паралель — Вифлеємська зоря).

Крім того, випущено пам’ятну монету з нейзильберу номіналом 5 гривень. Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках. Тираж монети з нейзильберу - 75 000 штук.

Придбати пам’ятні монети Сміливість бути. UA можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом онлайн буде реалізовано одну тисячу срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу.

Крім того, з вересня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися банками-дистриб’юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк).