До списку спонсорів війни потрапили дві світові тютюнові компанії – НАЗК

24 серпня 2023, 18:45

Відомі тютюнові компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International потрапили до списку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Національне агентство з протидії корупції.

Незважаючи на відкриту агресію та війну росії проти України, – обидві компанії продовжують здійснювати свою діяльність на території російської федерації, сприяючи стабільності економіки та внесенню великих сум податків до бюджету цієї країни.

Philip Morris International діє у рф через дві афілійовані компанії та організацію ТОВ Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг з філіями у багатьох містах країни.

Загальна сума інвестицій компанії у російській федерації перевищує 2 мільярди доларів. Згідно з фінансовою звітністю, російський підрозділ компанії отримав значний зріст виторгу та чистого прибутку, що в свою чергу сприяло підвищенню податкових внесків до бюджету рф.

Також, Japan Tobacco International є провідним гравцем тютюнового ринку на росії, її частка складає близько 34,9%. Компанія є великим інвестором у російську економіку та є однією з найбільших платників податків у тютюновій індустрії рф.

Навіть попри заяви про призупинення нових інвестицій та маркетингових заходів, Japan Tobacco International продовжує виготовляти та поширювати свою продукцію на росії.