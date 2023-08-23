Українські бійці в Криму: спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМС України

24 серпня 2023, 14:00

Оперативні групи бійців розвідки зі складу Головного управління (ГУР) Міністерства оборони України здійснили висадку на тимчасово окупованій території Криму, вступивши в бій з російськими військами. Про це розвідка повідомила у четвер, 24 червня.

Зазначено, що спецпідрозділи, використовуючи плавзасоби, висадилися на берег в околицях населених пунктів Оленівка та Маяк.

""Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор", – йдеться у повідомленні.

Представники ГУР стверджують, що завдання було виконано успішно, всі цілі досягнуті, а наші спецпризначенці, не зазнаючи втрат, покинули місце подій.

"Окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто "знищення боєприпасів за встановленим графіком", – зазначили у ГУР.

Додатково, в ГУР зазначено, що у майбутньому намічено продовжити "надання допомоги окупаційним силам в ліквідації боєприпасів, знищенні техніки та підриві їхніх живих ресурсів".