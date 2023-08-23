Україна «випала з графіка» звільнення Криму – Буданов

24 серпня 2023, 14:20

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що Київ "випав із графіка" щодо звільнення Криму. Деокупація півострова йде повільніше, ніж мала “за всіма розрахунками”. Про це Буданов сказав в інтерв'ю "Крим. Реалії".

«Так, випали із графіка. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але маємо те, що маємо», – сказав він.

Водночас Буданов зазначив, що рівень бойових дій на території Криму не порівняти з 2022 роком.

«Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо», – запевнив він.

Глава ГУР зазначив, що прогнози розвідки базуються на фактах та цифрах, "але є ще реальність, яка відбувається, як то кажуть, на полі бою".

Кирило Буданов зазначив, що без воєнних, бойових дій повернути Крим неможливо.

«Як я казав, усі ці роки. Це моя позиція дуже давно. Коли говорили у 2014, 2015... От хотілося б зараз поставити запитання людям, які тоді казали: Крим можна повертати, Україна повертатиме лише дипломатичним шляхом, інших немає. Де всі ці зараз люди?» - сказав Буданов.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прогнозував, що ЗСУ зайдуть до окупованого Криму навесні 2023 року.