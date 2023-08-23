Зеленський анонсував закони, що зміцнять Україну та боротьбу з внутрішніми ворогами

24 серпня 2023, 16:05

Президент Володимир Зеленський анонсував законодавчі ініціативи щодо зміцнення України та протидії тим, хто намагається розхитати державу зсередини. Про це він сказав на Софійській площі Києва на урочистостях з нагоди Дня Незалежності у четвер, 24 серпня.

"Більше ніколи не буде пауз в українській історії. Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди, і будемо жорстко ставитися до усіх, хто намагається розбити зсередини, розпродати, послабити силу українську. Будуть відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом", – заявив глава держави.

У рочисті заходи на Софійській площі Києва за участю Президента України, поважних гостей та представників :

Сьогодні ми святкуємо 32-гу річницю української незалежності. 32 роки безперервної незалежності, яка триватиме й далі, яку не дамо розірвати і яку українці не випустять зі своїх рук.

Є багато свідчень того, наскільки давньою є історія української державності. І є не менше памʼяті про те, як українська державність втрачалася. Як українцям доводилося воювати за свободу та незалежність проти загарбників. Як нашому народу завжди вистачало героїзму та сміливості, але інколи бракувало єдності. Як українцям доводилось битися проти загарбників. Як, на жаль, іноді загарбникам вдавалося стати окупантами. Як вони ламали життя цілих поколінь нашого народу. І як поколіннями українці боролися за свою землю та волю. Як виборювали волю. Як перемагали. Як зберегли себе, зберегли Україну та змогли зробити українську незалежність безперервною.

І ми її не втратимо. Ми всі обʼєднані цим відчуттям. Українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть і їхні онуки. Так само разом із друзями нашої держави, із союзниками та партнерами України, яких Україна сама собі обиратиме – завжди вільно.

Неможливо зібрати на одній площі весь наш народ, щоб подякувати. Але сьогодні на Софійській площі в Києві мав честь вручити державні нагороди тим, хто заслуговує на особисту подяку.

Я вітаю тебе, Україно, із Днем Незалежності! Слава тобі, Україно!