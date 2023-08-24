У Харківській області посилюють заходи з мобілізації - ОВА

25 серпня 2023, 17:50

У Харківській області посилять заходи з мобілізації, зокрема спрямовані на покращення співпраці між владою, військкоматами та правоохоронними органами. Цю інформацію повідомляє місцева ОВА у п’ятницю, 25 серпня.

Згідно з отриманою інформацією, на місцевому рівні відбулася міжвідомча нарада, в якій брали участь:

тимчасово виконуючий обов'язки начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники територіальних управлінь СБУ;

представники територіальних управлінь ДБР;

представники територіальних управлінь Національної поліції;

представники територіальних управлінь районних ТЦК;

голови районних військових адміністрацій та представники громад регіону.

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", – заявив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.

В ході зустрічі було обговорено також створення комісій для розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів, на території районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону.

Нагадаємо, що в Україні вже було запроваджено загальну мобілізацію та воєнний стан з метою реагування на повномасштабне вторгнення Росії. Останнє подовження цих заходів відбулося 27 липня, і ці правові обмеження будуть діяти щонайменше до 15 листопада поточного року.

Також недавно Президент України Володимир Зеленський повідомив про запити з боку військових щодо посилення мобілізації в Україні.