Уряд звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій

25 серпня 2023, 13:28

Уряд України прийняв рішення щодо звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Цю інформацію надав Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 25 серпня.

"Офіційно заявляю, що Сергія Крука відсторонено від виконання обов’язків голови ДСНС. Здійснення обов’язків буде покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука", – повідомив міністр.

За словами Клименка, після завершення внутрішньої перевірки в ДСНС будуть ухвалені подальші кадрові рішення.

Зазначимо, що дана ситуація не зачіпає роботу ДСНС, оскільки служба продовжує працювати в штатному режимі.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив усіх обласних військкомів. Таке рішення було прийняте через низку резонансних скандалів з керівництвом військкоматів.