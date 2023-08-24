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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
25 серпня 2023, 13:28

Уряд звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій

Уряд України прийняв рішення щодо звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Цю інформацію надав Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 25 серпня.

"Офіційно заявляю, що Сергія Крука відсторонено від виконання обов’язків голови ДСНС. Здійснення обов’язків буде покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука", – повідомив міністр.

За словами Клименка, після завершення внутрішньої перевірки в ДСНС будуть ухвалені подальші кадрові рішення.

Зазначимо, що дана ситуація не зачіпає роботу ДСНС, оскільки служба продовжує працювати в штатному режимі.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив усіх обласних військкомів. Таке рішення було прийняте через низку резонансних скандалів з керівництвом військкоматів.

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