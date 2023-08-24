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Суспільна думка
Економіка
25 серпня 2023, 14:33

Схвалено черговий пакет військової допомоги Україні від Фінляндії

Сьогодні, 25 серпня, глава Фінляндії, Саулі Нііністьо, ухвалив рішення про надання 18-го пакету військової допомоги для України. Цю інформацію надано на сайті уряду Фінляндії.

Згідно з офіційними повідомленнями, цей пакет включає важке озброєння та боєприпаси, а його вартість складає 94 млн євро. Таким чином, загальна сума військової допомоги від Фінляндії до України досягла 1,3 млрд євро.

Антті Хаккянен, міністр оборони Фінляндії, підкреслив важливість цієї підтримки:

"Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається незаперечною. Ми розглядаємо як головне завдання майбутнього європейського порядку безпеки, – здатність стримувати російську агресію щодо України".

При прийнятті рішення щодо цієї допомоги було враховано і потреби України, і ресурси Збройних сил Фінляндії. Однак, важливо відзначити, що подробиці щодо змісту допомоги, способу її доставлення та графіку, – розголошені не будуть з міркувань безпеки.

Раніше, 6 липня, було схвалено попередній пакет допомоги Фінляндії для України. Також варто відзначити, що країна посилила обмеження на в'їзд громадянам російської федерації.

Irta-fax
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