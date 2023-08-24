Зеленський у Києві провів зустріч з главою МЗС Туреччини

25 серпня 2023, 16:35

Міністр закордонних справ Туреччини, Хакан Фідан, прибув до столиці України — Києва, де відбулася зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава держави повідомив у своєму офіційному акаунті на Facebook у п'ятницю, 25 серпня.

Президент у своєму повідомленні зазначив, що на столі лежать багато важливих питань, включаючи обговорення "Формули миру", підготовку до Глобального саміту миру, а також вирішення ризиків, пов'язаних з можливим блокуванням Чорноморського зернового коридору.

Володимир Зеленський висловив щиру подяку Туреччині за постійну та послідовну підтримку України, що є важливим фактором у складному геополітичному контексті.

Раніше засоби масової інформації донесли, що Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати росію для проведення зустрічі з путіним та обговорення питань, пов'язаних з зерновою угодою. Ця зміна планів прийшла після того, як сам путін відмовився від поїздки до Туреччини.