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Суспільна думка
Влада
26 серпня 2023, 18:21

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний висловив вітання українським авіаторам

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний 26 серпня висловив вітання українським авіаторам з нагоди їхнього професійного свята та підкреслив, що для забезпечення захисту українського неба важливі літаки від партнерів.

Генерал Залужний зазначив, що в період воєнних дій українська авіація продемонструвала свій справжній характер і силу. Він відзначив високий професіоналізм, мужність та жертовність військових та цивільних авіаторів та працівників галузі.

"Ми розуміємо важливість наявності сучасних літаків для нашої країни. Вірю, що оновлення авіаційного парку вже на горизонті. І не може бути сумнівів у тому, що мотивація наших льотчиків та всіх фахівців авіаційної сфери допоможе зробити наш захист неба ще більш ефективним. Приношу велику пошану та вдячність українським авіаторам. Вічна слава загиблим героям!" - підкреслив генерал Залужний.

Нагадаємо, День авіації щорічно святкується останньої суботи серпня як професійне свято для військових і цивільних авіаторів, а також працівників авіаційної промисловості та транспорту України.

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