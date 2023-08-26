Малину, ріпак, пшеницю, кукурудзу та соняшник з України не можна до Польщі та ще 4-х країн ЄС

26 серпня 2023, 18:44

Міністерство закордонних справ (МЗС) випустило офіційне повідомлення стосовно намірів п'яти країн Європейського Союзу продовжити самостійну заборону на імпорт українського зерна після того, як дія заборони Єврокомісії закінчиться 15 вересня. Міністерство вважає такі наміри неприйнятними.

За словами представників МЗС, продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після закінчення заборони, встановленої Європейською Комісією, є категорично неприйнятним. Представники МЗС також висловили незадоволення наміром додати інші категорії української продукції до списку заборонених товарів.

Міністерство закордонних справ наголосило на тому, що такі односторонні обмеження суперечать духу та букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципам та нормам Єдиного ринку ЄС. У заяві МЗС закликало керівництво Європейського Союзу та країни, які підтримують обмеження, шукати збалансоване рішення на підставі європейського законодавства та угоди між сторонами.

Представники МЗС підкреслили, що лише через солідарність можна ефективно протистояти викликам, пов'язаним з російською агресією проти України, та підсилити Єдиний ринок ЄС.

Раніше, 25 серпня, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус оголосив, що Польща, Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року. Представник Польщі також зазначив, що інші продукти, такі як малина, – у Польщі повинні бути включені до списку заборонених товарів.

Зауважимо, що в травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до деяких країн ЄС. Заборона була продовжена до 15 вересня 2023 року.