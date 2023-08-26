Резніков піде у відстаку, якщо програє своє парі. – дивний скандал в МО

26 серпня 2023, 12:43

Міністр оборони України, Олексій Резніков, заявив, що якщо звинувачення у придбанні літніх курток замість зимових для військових справді підтвердяться, – він негайно подасть заяву про відставку. Таке рішення було оголошено в коментарі для видання NV.

"Я пропоную парі. Якщо буде доведено, що Міністерство оборони дійсно замовило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, Олексій Резніков, міністр оборони України, особисто подам відставку", - зазначив міністр.

В іншому випадку, згідно з пропозиціями Резнікова, – якщо ці звинувачення не підтвердяться, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст Михайло Ткач, який працює в Українській правді, припинить свою журналістську діяльність не менш ніж на три роки.

Для вирішення цього конфлікту, Резніков звернувся до Комітету з депутатської етики Верховної Ради України та Комісії журналістської етики. Він також запропонував залучити редакції українських ЗМІ як спостерігачів.

Міністр оборони пообіцяв надати "всі документи, докази, факти та матеріали", що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний.

Відзначимо, що Українська правда оприлюднила розслідування, в якому стверджується, що Міністерство оборони підписало контракт з турецькою компанією на постачання одягу для Збройних Сил України. По дорозі до України — куртки з літніх стали зимовими та подорожчали втричі.

Міністерство оборони готує позови через інформацію ЗМІ про "підміну військової форми".