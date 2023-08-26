Атаки на москву и росію ставатимуть ще частішими – Юрій Ігнат

26 серпня 2023, 15:43

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголосив, що атаки безпілотників на москву – є результатом агресії росії. Він підкреслив, що подібні інциденти можуть статися зі зростанням частоти. Цю інформацію Ігнат повідомив під час його участі у телемарафоні «Єдині новини».

«Росія отримала те, що й мала отримати – теж повітряні тривоги. Звісно, ​​це лише початок. Я думаю, що Сили оборони матимуть більше коштів для того, щоб на росії було все тривожніше та небезпечніше, і щоб вони пережили те саме, що переживають наші громадяни», - заявив Ігнат.

За його словами, ті, хто розпочав агресію, повинні понести високу ціну. Багато росіян і досі не розуміють повністю наслідки своїх дій для України. Однак реакція на їхню агресію вже неминуче настане, а без відповіді на цю загрозу обійтися не вдасться, тому росія все частіше стикається з подібними «акустичними явищами» в небі та на землі.

Раніше, 26 серпня, мер москви сергій собянін оголосив про новий інцидент з атакою безпілотника на російську столицю. Він зазначив, що немає постраждалих, в той час, як місцеві медіа поширюють фото і відео численних вибухів.