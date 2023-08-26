Зеленський запропонував прирівняти корупцію до державної зради

27 серпня 2023, 20:16

Глава держави України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо боротьби з корупцією, заявивши, що під час періоду воєнного стану корупційні дії мають бути розцінені як державна зрада. Він акцентував, що особи, винні у корупційних порушеннях, повинні бути притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. В рамках інтерв'ю для телемарафону, яке Володимир Зеленський дав Наталії Мосейчук, глава держави поділився своєю точкою зору.

"Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то важливо не тільки захоплюватися локальними аспектами, а й працювати над фундаментальними рішеннями. Моя ініціатива полягає у прирівнянні корупції до державної зради під час воєнного стану. Це новаторський підхід, який може вимагати підтримки від законодавців, проте в контексті розвитку демократичного суспільства це важливий крок", - зазначив президент.

Він відзначив, що важливо розглядати дії у системних рамках, не піддавати впливу внутрішніх чи зовнішніх тисків. Зеленський наголосив на тому, що держава має запроваджувати системні підходи, щоб ефективно протистояти корупції. Водночас глава держави підкреслив, що залишаються питаннями, які потребують обговорення в парламенті, і ці питання можуть стосуватися прийняття відповідних законів.

"Я готовий запропонувати цей законопроєкт до Верховної Ради, але підкреслюю, що така практика не може бути постійною. Вона має свій контекст — воєнний стан. Якщо ми маємо докази про корупційні дії, то винні мають бути притягнуті до відповідальності, і це повинно відбуватися беззаперечно. Адже боротьба з корупцією є важливою частиною розвитку демократичної України", - підкреслив Володимир Зеленський.

Згідно з президентом, відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від політичної приналежності.